Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg - 36-jähriger Fahrradfahrer tödlich verunfallt

Glücksburg (ots)

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstagnachmittag (20.06.19), um 16.13 Uhr, mit seinem Rennrad die Holnisser Noorstaße vom Strand kommend in Richtung Glücksburg. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem Lieferwagen, der dort am rechten Fahrbahnrand stand. Trotz der Reanimierungsversuche mehrerer Ersthelfer verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Weitere Angaben zum Unfallhergang können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell