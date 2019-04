Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brennholzlager brannte im Wald

Iserlohn (ots)

Am Ostersamstag, um 22 Uhr, rückte die Feuerwehr Iserlohn mit dem Stichwort "Wald 1" zu einem Feuerschein in die Straße Poths Kreuz aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannten zwei nahe liegende Brennholzlager in voller Ausdehnung. Zudem breitete sich das Feuer am Waldboden aus. Mittels vier C-Rohren konnte eine Ausbreitung des Feuers schnell verhindert werden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis ca. 2 Uhr hin. Im Einsatz waren 45 Kräfte der Feuerwehr Iserlohn.

