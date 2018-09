POL-ST: Greven-Gimbte, Diebstahl auf einem Baustellengelände

Greven (ots) - Am vergangenen Wochenende haben sich in Gimbte, auf der Baustelle an der Autobahn 1, Kabeldiebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 06.45 Uhr, knackten sie die Schlösser einiger Baustellencontainer. Daraus entwendeten sie größere Mengen Starkstromkabel, insgesamt etwa 400 Meter. Ob die Täter noch weitere Materialien oder Gegenstände aus den Räumen gestohlen haben, wird noch geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455. Sie fragt: Wer hat auf der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen könnten Radfahrer/Spaziergänger sein, die besonders am Wochenende dort unterwegs sind. Zudem möchte die Polizei gerne wissen, wo die schwarzen Starkstromkabel, 63 Amp 25 mm, jetzt gelagert werden. Die Täter hatten die End. bzw. Anschlussstücke noch vor Ort von den Kabeln abgeschnitten. Der Gesamtwert der Beute wird mit 4.000 Euro angegeben

