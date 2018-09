POL-ST: Hörstel, Sachbeschädigung

Hörstel (ots) - Am Montagmorgen (10.09.2018) meldete der Hausmeister der Grundschule bei der Polizei eine Sachbeschädigung. Unbekannte hatten sich an der Ibbenbürener Straße auf dem Soccer Feld der Schule aufgehalten. An zwei Stellen setzten sie den Belag des Feldes in Brand. Es wurden eine etwa 50 x 100 cm und eine 30 x 30 cm große Brandfläche festgestellt. Offensichtlich waren die Feuer an beiden Stellen selbstständig erloschen. Eine Reparatur bzw. ein Austausch der Fläche ist mit erheblichem Arbeitsaufwand und entsprechenden Kosten verbunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Die Unbekannten müssen in der Zeit zwischen Samstagmorgen, 10.00 Uhr und Montagmorgen, 07.00 Uhr, auf dem Platz gewesen sein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell