POL-ST: Westerkappeln, Unfallflucht

Westerkappeln (ots) - Am frühen Freitagmorgen (07.09.2018), in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 05.40 Uhr, wurde an der Industriestraße 3, in der Zufahrt zur Firma WeGO, das geschlossene Rolltor beschädigt. Dabei wurden 8 Streben aus dem Rolltor herausgebrochen. Die Schadenshöhe beträgt cirka 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

