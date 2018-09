POL-ST: Rheine, Fahrzeug gebrannt

Rheine (ots) - Auf einem Firmengelände an der Hopstener Straße, Ecke Windmühlenstraße, hat in der Nacht zum Montag (10.09.2018) ein Fahrzeug gebrannt. Die Einsatzkräfte waren gegen 01.30 Uhr alarmiert worden. Auf dem Areal brannte ein VW Kleintransporter. Dieser wurde durch das Feuer vollkommen beschädigt. Ein zweiter PKW, ein VW Touran, wurde ebenfalls beschädigt. Die Sachschäden werden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einer Brandstiftung aus. Die Beamten suchen nach Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

