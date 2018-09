POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung

Ibbenbüren (ots) - Nach einer Körperverletzung vor der Remise "Am Sportzentrum" hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 04.30 Uhr, in der Nacht zum Sonntag (09.09.2018) hatte ein junger Mann die Räume verlassen, da er auf Streitigkeiten draußen vor der Tür aufmerksam geworden war. Nachdem man ihm mitgeteilt hatte, dass alles in Ordnung sei, wollte er ins Gebäude zurückgehen. Währenddessen erhielt er unvermittelt von einer unbekannten Person mehrere Schläge an den Kopf. Der junge Mann ging zu Boden und wurde dann nach seinen Angaben noch mehrfach getreten. Er machte sich dann auf den Heimweg. Da sich sein Gesundheitszustand aber verschlechterte, ließ er sich unmittelbar ins Krankenhaus bringen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

