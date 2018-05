POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und zerkratzte Motorhaube

Aalen (ots) - Crailsheim: Auffahrunfall

Am Donnerstag um 18:50 Uhr übersah ein 30-jähriger Lenker eines PKW Opel in der Schönebürgstraße, dass ein vor ihm fahrender PKW Kia verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr hinten auf. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Parkenden PKW beschädigt

Auf einem Firmenparkplatz in der Blaufelder Straße beschädigt am Donnerstag um 16:15 Uhr der 31-jährige Fahrer eines PKW Audi einen dort geparkten PKW VW. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall - Bühlerzell: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag gegen 14 Uhr übersah eine 82 Jahre alte Citorenfahrerin beim Einfahren in die Kreisstraße zwischen Bühlerzell und Kammerstadt einen auf der Kreisstraße fahrenden 30 Jahre alten Sattelzugfahrer. Im Einmündubngsbereich kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von 3200 Euro.

Schwäbisch Hall - Michelbach: Motorhaube zerkratzt - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter zerkratzte zwischen Sonntagabend und Donnerstagmittag die Motorhaube eines in der Briebelstraße abgestellten Passat. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0791/400 -0 zu melden.

