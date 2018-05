POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Pkw, Körperverletzung bei Party, Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Westhausen: Aufgefahren und aufgeschoben

Einen Schaden von ca. 11 000 Euro verursachte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer als er am Donnerstagnachmittag auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen auf Höhe Baiershofen gegen 17.45 Uhr auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Pkw einer 54-jährigen Fahrerin auffuhr, der dadurch noch auf einen Pkw davor geschoben wurde.

Abtsgmünd: Abgebogen und aufgefahren

Am Donnerstagvormittag fuhr ein 29-jähriger Opel-Fahrer gegen 9.45 Uhr in der Hauptstraße auf den Pkw VW einer 44-jährigen Fahrerin auf, die auf Höhe Bachgasse nach links in Richtung Dewangen abbiegen wollte und dabei zunächst angehalten hatte. Auf rund 4500 Euro wurde hier der Schaden geschätzt.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossenen VW Passat, der zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen im Hinterhof eines Gebäudes im Hasenweg abgestellt war, wurde aus der Seitenablage ein brauner Herrenledergeldbeutel sowie ein Handy Samsung Galaxy S3 entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Telefon 07361/5240.

Rainau: Wildunfall

Am Donnerstagabend überquerten mehrere Wildschweine die Bundesstraße 290 kurz vor der Einmündung zum Stausee Buch. Eines der Tiere wurde gegen 22.30 Uhr vom Pkw Citroen einer 44-jährigen Fahrerin erfasst und anschließend noch von einem Pkw im Gegenverkehr erfasst. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

An einem weißen Pkw BMW, der zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße abgestellt war, wurden die Fahrertüre sowie die hintere linke Türe zerkratzt und ein Schaden von ca. 1200 Euro angerichtet. Das Polizeirevier Ellwangen nimmt unter Telefon 07961/9300 Hinweise zur Tat entgegen.

Rainau: Geschlagen und verletzt

Anlässlich einer Abi-Party am Stausee Buch kam es am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die bei der Polizei angezeigt wurde. Demnach wurde ein 19 Jähriger von hinten angerempelt und anschließend geschlagen. Als er deshalb zu Boden ging, hätten auch andere auf ihn eingetreten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorgang aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07961/9300 zu melden.

Bopfingen: Abgekommen und abgehauen

Ein VW-Fahrer kam am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve zwischen der Abzweigung Unterriffingen und Dehlingen nach links von der Landesstraße 1070 Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und blieb in der Böschung liegen. Der Unfallverursacher ließ sein Auto stehen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 10 000 Euro.

Ellwangen: Unfall im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Haller Straße/Erfurter Straße missachtete gegen 9 Uhr am Donnerstagmorgen ein 24-jähriger Sattelzugfahrer das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Pkw Ford einer auf der Linksabbiegespur fahrenden 32-jährigen Fahrerin zusammen. Er verursachte einen Sachschaden von ca. 11 000 Euro.

Heubach: Sachbeschädigung

Durch Gewalteinwirkung wurde die zweiflügelige Blechtüre eines Gerätehauses beschädigt, das sich oberhalb der Rosenstein-Sporthalle, auf dem dortigen Parkplatz befindet. Die Beschädigung dürfte zwischen dem 29.4. und 2.5. begangen worden sein. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Durch die zuvor eingeschlagene Beifahrerscheibe drang ein Dieb zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einen Pkw KIA ein, der im Türlensteg abgestellt war. Er entwendete den auf dem Beifahrersitz abgelegten Geldbeutel und hinterließ einen Sachschaden von ca. 400 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

