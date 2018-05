POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und renitente Autofahrerin

Aalen (ots) - Waiblingen: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Ein 16 Jahre alter Mofa-Fahrer erkannte am Donnerstagnachmittag zu spät, dass eine vor ihm fahrende 32-jährige Hyundai-Fahrerin in der Korber Straße an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Er fuhr gegen 15.45 Uhr auf und stürzte dabei zusammen mit seiner Mitfahrerin. Sie zogen sich beide Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Weinstadt: Zwei Verletzte nach Rotlichtmissachtung

Zwei Verletzte sowie etwa 6000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Stuttgarter Straße ereignete. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines SSangyong fuhr wohl bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich mit der Poststraße ein. Dabei stieß er mit einem VW zusammen, der von einer 30-Jährigen gelenkt wurde. Der 92-jährige Beifahrer des Verursachers sowie die 30-Jährige verletzten sich. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: 15.000 Euro Schaden

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich in der Salierstraße ereignete. Ein 38-Jähriger streifte gegen 15.45 Uhr mit seinem Skoda einen am Fahrbahnrand parkenden Alfa Romeo, als er wegen Gegenverkehr zu weit nach rechts fuhr.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrradfahrer stürzte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Schulstraße gegen einen VW und beschädigte diesen. Danach fuhr er einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt. Das Polizeirevier Waiblingen erbittet unter Telefon 07151/950422 um Hinweise auf diesen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein unbekannter Lkw-Fahrer streifte am Donnerstag gegen 14.15 Uhr beim Abbiegen in der Ringstraße ein Geländer, das sich auf Höhe der Stöckach-Schule befindet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Fellbach: Beim Ausparken Auto beschädigt

In der Auberlenstraße wollte ein 30-jähriger Daimler-Fahrer rückwärts ausparken. Dabei fuhr er am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf einen dahinter stehenden Volvo eines 48-Jährigen. Es entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Schorndorf: Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr fuhr in der Urbacher Straße eine 54- Jahre alte Citroen-Fahrerin aufgrund von Unachtsamkeit auf den davor fahrenden Mitsubishi einer 63-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Weinstadt: Renitente Autofahrerin

Bereits am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde eine 38-Jährige Autofahrerin von einer Streife der Polizei Waiblingen kontrolliert, nachdem sie am Steuer telefoniert hatte. Während der Kontrolle wurde die Frau immer aggressiver, was letztlich darin gipfelte, dass sie einen Polizeibeamten körperlich anging und nach hinten stieß. Nun erwartet die Frau neben einem Bußgeldverfahren auch eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell