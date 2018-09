POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall, Radfahrerin leicht verletzt

Lengerich (ots) - Am Mittwoch (05.09.2018), gegen 14.55 Uhr, ereignete sich auf der Ringeler Straße, Höhe Zufahrt Penny-Parkplatz, ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Radfahrerin aus Lengerich befuhr mit ihrem Fahrrad den linken Gehweg in Richtung Ladberger Straße. In Höhe der Zufahrt beabsichtigte die 23-Jährige auf den Parkplatz zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem blauen Pkw, der von der Parkplatzzufahrt auf die Ringeler Straße einfahren wollte. Nach einem kurzen Gespräch mit der Radfahrerin entfernte sich der Fahrer mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Später bemerkte die junge Frau, dass sie sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt hatte und ihr Fahrrad beschädigt worden war. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an dem Fahrrad auf etwa 60 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem beteiligten Fahrzeugführer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

