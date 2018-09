POL-ST: Lotte-Wersen, Sachbeschädigung/Feuer

Lotte-Wersen (ots) - Am Dienstagmorgen (11.09.2018), um 06.25 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zum Hunterorther Eschweg gerufen. Im Außenbereich, in Höhe der Hausnummer 3, brannte mitten auf der Fahrbahn eine Papiermülltonne. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter hatte die mit Papier gefüllte Tonne, die zur Leerung am Fahrbahnrand gestanden hatte, mittig auf die Fahrbahn gestellt. Danach zündeten sie den Inhalt des Behältnisses an. Die Papiertonne und der Inhalt sind vollkommen abgebrannt. Der Schaden beträgt etwa 350 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

