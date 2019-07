Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ostenfeld: Einbruch beim Tierarzt

Aufbruch eines Geldautomaten

Ostenfeld (ots)

In der Nacht zu Dienstag (02.07.19) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 20:30 Uhr - 07:40 Uhr in eine Tierarztpraxis in der Hauptstraße in Ostenfeld ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten einen Tresor. Außerdem verschafften sie sich Zugang zu einem im selben Gebäude befindlichen Geldautomaten. Dieser wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und es wurden mehrere Tausend Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht und Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04841-830 0 in Verbindung zu setzen.

