Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190521-3: Motorrad rutschte in Auto - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (21. Mai) wurde auf der Aachener Straße (K 42) ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Der 19-Jährige fuhr gegen 07:00 Uhr hinter einem 48 Jahre alten Autofahrer auf der K 42 in Richtung Bergheim. Kurz vor einem Kreisverkehr bremste der Autofahrer verkehrsbedingt ab. Der folgende Motorradfahrer verlor nach ersten Erkenntnissen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in das Auto des 48-Jährigen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die K 42 war bis etwa 08:15 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

