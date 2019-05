Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190521-1: Täter schlug zu - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens (30) traf auf drei vermeintliche Kabeldiebe. Einer schlug ihn mit einer Eisenstange nieder.

Ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens traf am Dienstag (21. Mai) um 00:20 Uhr auf dem Gelände eines Kieswerkes am Lorenzhof auf drei vermummte Täter. Sie hielten sich an einem dort abgestellten LKW auf. Als er das Trio ansprach, schlug ihn einer der Täter mit einer Eisenstange nieder. Dabei erlitt der 30-Jährige Verletzungen an einer Hand, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Das Trio flüchtete nach der Tat in das tiefergelegene Kieswerkgelände. Die Polizei suchte das Areal bislang erfolglos unter anderem mit einem Diensthund ab.

Hintergrund des Erscheinens des Sicherheitsdienstes waren nach Angaben des Verletzten vermehrte Kabeldiebstähle auf dem Werksgelände. Dabei wurden in der Vergangenheit mehrfach drei Unbekannte bemerkt, die Kupferkabel entwendeten.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat dunkel gekleidete Männer im Bereich des Kieswerks gesehen und kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthalt machen? Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 erreichbar. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell