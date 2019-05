Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190520-5: Festnahmen durch aufmerksame Zeugen- Pulheim/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Wochenende (18. bis 20. Mai) haben aufmerksame Zeugen zu der Festnahme von zwei Fahrraddieben geführt.

Am Samstag (18. Mai) um 16:00 Uhr bemerkte ein Zeuge (52), wie ein 33-jähriger Mann aus Frechen mit einem alten, silbernen Damenfahrrad zu einem Einkaufsmarkt auf der Kaiser-Otto-Straße fuhr und dort einkaufte. Kurz darauf kam ihm der Mann mit einem orangenen Mountainbike entgegen. Er verständigte die Polizei und folgte dem Mann in sicherer Entfernung bis zur Bernhardstraße. Der unter Alkohol (1,8 Promille laut Atemalkoholtest) stehende Radfahrer gab den Diebstahl zu. Ihm sei gerade sein eigenes Rad gestohlen worden. Stattdessen habe er ein anderes, nicht abgeschlossenes Rad genommen. Der 12-jährige Besitzer erschien kurz darauf mit seinen Eltern am Anhalteort und übernahm sein Fahrrad. Dem 33-Jährigen entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Am Sonntag (20. Mai) fiel einem Zeugen (21) um 0:10 Uhr ein 20-jähriger Mann auf, der sich die Fahrräder am Horremer Bahnhof näher ansah. Er hörte Knackgeräusche und sah, wie der 20-Jährige vergeblich versuchte, das verschlossene Fahrrad wegzuschieben. Er folgte dem Täter in sicherem Abstand und verständigte über den Notruf "110" die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. In beiden Fällen leiteten die Polizeibeamten Strafverfahren ein. (wp)

