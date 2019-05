Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190520-3: Großbrand eines Wohnhauses und einer Lagerhalle - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen gesucht.

Aus bisher ungeklärten Gründen brannten am Samstag (18. Mai) um 03:20 Uhr am Siedlerweg ein Bauernhaus und eine nebenstehende Lagerhalle, in dem sich eine Schlosserei befand, komplett aus. Das Eigentümerehepaar (60/62) und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Ein Arzt behandelte sie vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, der derzeit wegen akuter Einsturzgefahr nicht betretbar ist. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen und fragt: Wer kann nähere Angaben zum Brandausbruch machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

