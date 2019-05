Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 17.05.2019, um 14:30 Uhr kam es in Brühl zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern im Begegnungsverkehr. Ein 32-jähriger Brühler befuhr mit seinem E-Mountainbike die "Otto-Wels-Straße" in Richtung "Bonnstraße". Zum Hergang gab er an, dass ihm in einer Rechtskurve vor dem dortigen Kreisverkehr ein 67-jähriger Wesselinger mit seinem Fahrrad entgegen kam und die Kurve schitt. Er versuchte noch auszuweichen, konnte einen Verkehrsunfall aber nicht mehr verhindern. Der 67-jährige Wesselinger kam zu Fall und war für eine kurze Zeit nicht ansprechbar. Er wurde schwer verletzt (u.a. Verletzung im Kopfbereich) in ein Krankenhaus gebracht. Laut des 32-Jährigen hat der Wesselinger keinen Helm getragen.(mf)

