Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190520-1: Unbekannte raubten Bargeld - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen (19. Mai) haben Unbekannte einen 21-jährigen Mann zusammengeschlagen und dessen Bargeld geraubt.

Der 21-Jährige kam mit der KVB-Linie 18 aus Richtung Köln. In der Bahn geriet er laut Zeugenangaben in Streit mit mehreren Männern. An der Haltestelle Brühl-Mitte verließ er - wie auch die unbekannten Männer - um 06:45 Uhr die Bahn. Eine Zeugin (53) sah, wie die Unbekannten den 21-Jährigen angriffen und zusammenschlugen. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Angreifer liefen in Richtung Balthasar-Neumann-Platz davon. Wie sich später herausstellte, fehlte aus der Geldbörse des jungen Mannes Bargeld. Die Angreifer waren etwa 20 Jahre alt. Wer die Männer gesehen hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (nh)

