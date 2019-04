Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrskontrollen - Fußstreifen

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.04.19, wurde die PI Bad Dürkheim durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Diese führten in der Zeit von 09:30 Uhr - 11:00 Uhr zunächst Verkehrskontrollen am Wurstmarkplatz durch. Hierbei wurden vier Pkw-Führer betroffen, die während der Fahrt mit dem Handy telefoniert hatten, ohne hierzu eine Freisprecheinrichtung zu nutzen. Diese Verstöße wurden mit einem Bußgeld von 100,- Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Weiterhin wurden zwei Fahrzeugführer mit jeweils 30,- Euro verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Anschließend wurden aufgrund von vermehrten Pkw-Aufbrüchen und Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen in der letzten Zeit in den Wohngebieten in der Trift, im Fronhof, Innenstadt und im Bereich der Sonnenwendstraße Fußstreifen durchgeführt. Hierbei wurde in der Sonnenwendstraße, in der Kanalstraße und in der Breslauer Straße jeweils ein Pkw festgestellt, der nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Die Fahrzeuge wurden verschlossen. Eine Informationsbroschüre wurde im Fahrzeug für die Fahrzeugbesitzer hinterlegt.

Tipps der Polizei: » Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

» Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

» Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug: Auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Autodiebstahls von der Leistung befreit.

» Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell