Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 05.04.2019 - Feuer in Mitte-Nord. Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung.

Dortmund (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die nördliche Innenstadt gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte eine Rauchentwicklung aus einem geöffneten Fenster einer Dachgeschosswohnung festgestellt werden.

Da zunächst nicht feststand, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurde umgehend ein Trupps unter Atemschutz und einem C- Rohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Ein weiterer Trupp übeprüfte den rauchfreien Treppenraum. Nach dem Gewissheit bestand, dass sich bei der Enststehung des Brandes niemand in der betroffen Wohneinheit aufgehalten hat, konnten die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung übergehen. Es brannte eine Matraze sowie teile eines Bettgestells. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell gelöscht werden und so eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nach Beendingung der Löschmaßnahmen wurde die Wohnung gelüftet und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), der Feuerwache 2 (Eving) und des Rettungsdienstes vor Ort.

