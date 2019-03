Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mädchen erkunden die Feuerwehr

Dortmund (ots)

Wie schon in den Vorjahren auch, waren die heiß begehrten Plätze für den Girlsday bei der Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit vergeben. Bei dem Girlsday handelt es sich um eine seit 2001 etablierte, landesweite Veranstaltung. Hierbei sollen Mädchen in Ausbildungsberufe schnuppern, in denen Frauen insgesamt eher wenig vertreten sind. Heute Vormittag hatten dann 25 interessierte Schülerinnen zwischen 12 und 15 Jahren die Möglichkeit, den Beruf der Feuerwehrfrau (Brandmeisterin) und der Notfallsanitäterin genauer kennenzulernen.

Dabei war nicht nur Zugucken, sondern auch Mitmachen angesagt. Welcher Ort bietet sich für einen solchen Tag besser an als das Ausbildungszentrum der Dortmunder Brandschützer? Hier konnten erfahrene Feuerwehrfrauen- und Männer den jungen Mädchen an vielen verschiedenen Stationen einen kleinen Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche der Feuerwehr gewähren.

Nachdem die "Girls" viele Informationen zu der Ausbildung, dem Arbeitsalltag und dem Berufsleben auf einer Feuer- und Rettungswache erhalten hatten, durften sie natürlich auch selbst Hand anlegen. Es galt unter anderem einen kleinen Brand mit einem Feuerlöscher abzulöschen, einen PKW mit hydraulischen Rettungsgeräten auseinanderzuschneiden sowie eine Reanimation unter Anleitung eines Ausbilders der Rettungsdienstschule an einer Übungspuppe durchzuführen.

Außerdem schauten sich die Mädchen auch die Arbeit am Rettungswagen an.

Es war eine gelungene Veranstaltung, an deren Ende bei dem einen oder anderen Mädchen die Neugier auf diesen Beruf geweckt wurde.

