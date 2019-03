Feuerwehr Dortmund

Feuerwehr Dortmund: Ausbildung bei der Feuerwehr Feuerwehrleute beenden und beginnen ihre Ausbildung

Dortmund (ots)

Heute Vormittag (29.03.2019) erhielten 23 Feuerwehrmänner im Rathaus der Stadt Dortmund nach erfolgreicher Absolvierung der Grundausbildung ihre Zeugnisse zur bestandenen Laufbahnprüfung. Gleichzeitig wurden 23 neue Brandmeisteranwärter, zwei Brandmeisteranwärterinnen und zwei Brandoberinspektoranwärter der Stadt Dortmund formell vereidigt. Sie starten am 01.04.2019 mit ihrer Grundausbildung. Nach erfolgreich abgeschlossener dreijähriger Vollausbildung erhalten in diesem feierlichen Rahmen auch die ersten, bei der Feuerwehr Dortmund ausgebildeten Notfallsanitäter, ihre Prüfungszeugnisse. Nach der Begrüßung durch den Direktor der Feuerwehr, Dirk Aschenbrenner richtete auch der Feuerwehrdezernent Norbert Dahmen einige Grußworte an die versammelten Brandmeister, neuen Auszubildenden und Gäste. Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner überreichte feierlich den Dortmunder Lehrgangsteilnehmern die Urkunden zur Ernennung zum Brandmeister. Neben den Dortmunder Brandschützern verabschiedete man auch weitere Lehrgangsteilnehmer der Kommunen Beckum, Gevelsberg, Erkrath und der Werkfeuerwehr Thyssen-Krupp-Steel.

Insgesamt 18 Monate wurden die 23 neuen Brandschützer in ihren zukünftigen Arbeitsgebieten wie Löschlehre, Gerätekunde, Einsatztaktik und Atemschutz geschult. Darüber hinaus standen Einsatzpraktika auf verschiedenen Feuerwachen sowie die Ausbildung zum Rettungssanitäter auf dem Lehrplan. Absolviert wurde die Ausbildung im Ausbildungszentrum der Feuerwehr im Dortmunder Stadtteil Eving. Nun treten Sie ihren Dienst auf verschiedenen Feuerwachen im Stadtgebiet und bei ihren Heimatwehren an.

Was für die einen gerade beendet ist, beginnt nun für die anderen. Die 23 Brandmeisteranwärter, zwei Brandmeisteranwärterinnen und zwei Brandoberinspektoranwärter werden ab dem 1. April 2019 ihre Ausbildung für den mittleren, bzw. gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst bei der Stadt Dortmund beginnen. Vier dieser Brandmeisteranwärter sind sogenannte Kombiazubis. Das heißt, dass sie zuvor eine Ausbildung in einem anderen Fachbereich bei der Stadt Dortmund erfolgreich absolviert haben und sich nun direkt die Ausbildung zum Brandmeister anschließt. Sechs weitere Anwärter waren bereits als angestellte Mitarbeiter im Rettungsdienst der Feuerwehr Dortmund beschäftigt und haben das Angebot wahrgenommen in die Brandmeisterausbildung zu wechseln.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch und herzlich Willkommen.

Feuerwehr Dortmund

www.feuerwehr.dortmund.de

