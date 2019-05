Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190521-2: Streit eskalierte- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (20. Mai) gegen 17:00 Uhr sind zwei Männer in einen Streit geraten, bei dem der eine den anderen schwer verletzt hat. Zeuginnen haben die Polizei gerufen und dadurch den Täter vertrieben.

Beide Männer (36/41) sind sich bekannt und waren mit ihren Fahrrädern unterwegs. Auf der Dr.-Schultz-Straße trafen sie zufällig aufeinander. Der 41-Jährige fuhr hinter dem jüngeren her und suchte das Gespräch. Dieses endete in einem Streit auf der Straße "Im Klarenpesch", bei dem der 36-Jährige mit einem Fahrradschloss auf den neben ihm fahrenden 41-Jährigen einschlug.

Als sie anhielten, nahm der 41-Jährige das Schloss an sich. Daraufhin schlug und trat der 36-Jährige auf den Älteren ein. Zwei Zeuginnen (34/59) in der Nähe beobachteten den Vorfall und verständigten umgehend den Notruf der Polizei. Als der Täter das bemerkte, flüchtete er auf seinem Rad. Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell