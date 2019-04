Polizeiinspektion Cuxhaven

Am 13.04.2019 ereignete sich gegen 12.00 Uhr in 27607 Geestland, Ortsteil Krempel, ein Verkehrsunfall. Ein 24jähriger Geestländer befuhr mit seinem Pkw Mercedes eine Tempo-30-Zone und beachtete hierbei an einer Kreuzung nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Schleppers, der von einem 56jährigem, ebenfalls aus der Stadt Geestland, gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Mercedes wurde hierbei leicht verletzt. Am Mercedes, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro. Der Schlepper blieb fahrbereit. Hier entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Krempel abgebunden.

