Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Sachbeschädigung in einer Moschee in Schleswig

Schleswig (ots)

Am Mittwochvormittag (03.07.19) wurden in der Moschee in der Friedrichstraße in Schleswig Sachbeschädigungen begangen. In der Zeit von 09:30 - bis 11:00 Uhr wurden in einem Waschraum von mehreren Waschbecken die Armaturen heraus- und die Seifenspender abgebrochen.

Ein Koran wurde zerrissen und die Seiten im WC verteilt. Außerdem wurden Schmierereien hinterlassen.

Das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0461 - 484 0. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen im Nahbereich der Moschee oder in den Räumlichkeiten gesehen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell