Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 3. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Polizeieinsatz zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität

Innerhalb der letzten Zeit sind auch in Wolfenbüttel die Fallzahlen für die Betäubungskriminalität gestiegen. Hier sind verschiedene Örtlichkeiten an denen sich mutmaßliche Konsumenten treffen in den Focus der Ermittler geraten. Hierzu gehören unter anderem die "Okerschleuse" an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, der Bereich um die St.-Johannes-Kirche sowie die umliegenden Straßen und die dort befindlichen Grünanlagen.

Am gestrigen Dienstag erfolgte ein größerer Polizeieinsatz mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen, mögliche Straftaten zu verhindern, aber auch um das subjektive Sicherheitsgefühl innerhalb der Bevölkerung, insbesondere das der Anwohner,zu steigern.

Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel mit Unterstützung von Beamten der Zentralen Polizeidirektion mit zivilen und uniformierten Kräften zirka 50 Personen, die mutmaßlich der örtlichen Betäubungsmittelszene zuzuordnen sind und sich im genannten Bereich aufhielten.

Im Ergebnis konnte bei einigen Personen verschiedene Arten von Betäubungsmittel, so zum Beispiel Heroin und Methadon, aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung einem 26-jährigen Mannes wurde zunächst eine größere Menge Marihuana aufgefunden. Daraufhin wurde in Absprache mit dem zuständigen Amtsgericht in Braunschweig die Wohnung des 26-Jährigen durchsucht. Hier konnte weiteres Marihuana aufgefunden werden. Insgesamt wurden bei dem 26-Jährigen rund 100 Gramm Marihuana sichergestellt. Zudem wurden in der Wohnung verschiedene Waffen, zum Beispiel ein sogenannter Elektroschocker und ein Einhandmesser, aufgefunden und sichergestellt.

Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und nach dem Waffengesetz eingeleitet, hierzu dauern die weiteren Ermittlungen an.

Auch in der Zukunft werden weitere Kontrollen durchgeführt werden.

