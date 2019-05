Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 13.05.19 in der Zeit von 12.30-13.00 Uhr ereignete sich in der Kaiserstraße eine Sachbeschädigung an dem Firmenfahrzeug einer Heizungsbaugesellschaft. Ein Mitarbeiter der Firma stellte den weißen Caddy in der Kaiserstraße ab. Gegen 13.00 Uhr bemerkte er dann, im Bereich der Hintertür der Beifahrerseite, eine massive Eindellung. Da das Fahrzeug mit der Beifahrerseite zum Gehweg hin geparkt war, kann eine Unfallgeschehen ausgeschlossen werden. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Wer im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

