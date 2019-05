Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Zweibrücken (ots)

Am 13.05.2019 gegen 08:45 Uhr kam es in der Landstuhler Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem vor dem Anwesen Nr. 48 geparkten dunkelgrauen Citroen C4 den linken Außenspiegel abfuhr und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrzeughalter war durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden, konnte aber beim Blick aus dem Fenster den Flüchtenden nicht mehr sehen. Dieser war in Richtung Westen weggefahren, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Unfallzeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell