Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Brand, Zeugen zu Vorfahrtsmissachtung gesucht, Frau bei Unfall verletzt

Reutlingen (ots)

Motor fängt Feuer

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmorgen, kurz nach acht Uhr, zu einem Fahrzeugbrand in die Dieselstraße ausgerückt. Zuvor hatte eine 39-jährige Renault-Fahrerin einen seltsamen Geruch in ihrem Wagen wahrgenommen und anschließend auf einem Supermarktparkplatz angehalten. Kurz darauf kam es im Motorraum wohl aufgrund eines technischen Defekts zur Brandentstehung. Die Frau begann mit Hilfe eines Feuerlöschers die Bekämpfung der Flammen, sodass von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann angerückt war, noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. Der nicht mehr fahrtaugliche Renault, an dem ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (mr)

Nürtingen-Zizishausen (ES): Rasant unterwegs (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 31 Jahre alten Fahrer eines Paketzustelldienstes, der am Freitagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise erheblich gefährdet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 8.35 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug auf der Glemsstraße in Richtung Oberensinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Haldenstraße raste er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne die Vorfahrtsregeln zu beachten über die Kreuzung. Eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 50-jährige Skoda-Fahrerin konnte nur durch eine Notbremsung eine Kollision mit dem Zustellfahrzeug vermeiden. Der 31-Jährige soll dann unbeeindruckt und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B 313 weitergefahren sein. Dort ordnete er sich dann auf der Rechtsabbiege- / Geradeausspur ein, weil sich auf der Linksabbiegespur ein größerer Rückstau gebildet hatte. An der Einmündung bog er plötzlich von dieser Spur nach links ab, schnitt die Fahrzeuge, die sich bereits auf der Linksabbiegespur befanden, und nötigte deren Fahrer zu einer Gefahrbremsung. Anschließend setzte er seine rasante Fahrt in Richtung Nürtingen fort. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach Zeugen. Insbesondere werden auch Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Paketdienstfahrzeuges gefährdet wurden. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Tübingen (TÜ): Junge Frau bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart ist eine 20-jährige Frau schwer verletzt worden. Kurz vor acht Uhr befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines VW Crafter die Anschlussstelle Steinlachwasen und wechselte nach derzeitigem Kenntnisstand gleich zu Beginn des Beschleunigungsstreifens über die noch durchgezogene Linie hinweg direkt auf die linke Fahrspur. Die von hinten heranfahrende, 20 Jahre alte Ford-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte auf dem linken Fahrstreifen mit dem Heck des Crafter. Zur schonenden Rettung der schwer verletzten, jungen Frau aus dem beschädigten Pkw wurde die Feuerwehr an die Unfallstelle gerufen. Die 20-Jährige wurde in der Folge mit dem Rettungswagen in eine Tübinger Klinik gebracht. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden mit zirka 8.000 Euro. Der Ford musste zudem von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

