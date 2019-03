Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfall (Zeugenaufruf); Verpuffung im Ölofen; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Einbruch in Bäckerei

Reutlingen (ots)

Jungen Mann überfallen und beraubt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem Raubüberfall der sich am frühen Donnerstagmorgen im Bereich Unter den Linden / Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 1.40 Uhr zu Fuß vom Bahnhof aus in Richtung der Straße Unter den Linden unterwegs. Im Bereich eines Elektromarktes wurde er plötzlich von hinten angesprochen. Als er sich umdrehte, erhielt er unvermittelt einen brutalen Fausthieb ins Gesicht und wurde von dem Räuber aufgefordert, seine Geldbörse herauszugeben. Da dort aber nichts zu holen war, zwang der Täter sein Opfer, bei der nahegelegenen Bank Geld abzuheben und ihm zu übergeben. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen Täter und Opfer. Erst als ein Taxi vorbeifuhr, ergriff der Unbekannte die Flucht über die Straße Unter den Linden, stadtauswärts. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung in die neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und Hinweisen zu dem Unbekannten. Dieser wird als etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker, sportlicher Figur beschrieben. Er hatte blonde, kurze Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze. Aufgrund der massiven Vorgehensweise des Täters könnte dessen Kleidung Blutantragungen aufweisen. Das Opfer musste sich zur weiteren Behandlung der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus begeben. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Esslingen (ES): Verpuffung im Ölofen

Die wohl durch einen technischen Defekt verursachte Verpuffung in einem Ölofen hat am Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 19.45 Uhr wählte die Bewohnerin eines Gebäudes in der Sulzgrieser Straße den Notruf, nachdem es durch die Verpuffung zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Anruferin schaltete noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte den Ofen selbstständig ab. Zu Personen- oder Sachschäden war es nicht gekommen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen ist am Mittwochvormittag ein 68-jähriger Radfahrer nach einem Sturz vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann fuhr kurz vor elf Uhr im Gewerbegebiet Tobelwasen den Tobelwasenweg in Richtung Zeller Straße entlang. Kurz nach der Einmündung der Rosenstraße überfuhr er eine quer über die Straße verlaufende Kabelbrücke und kam im Anschluss zu Fall. Durch den Sturz zog sich der 68-Jährige unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Einen Radhelm hatte er nicht getragen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Kurve geschnitten

Weil er die Kurve geschnitten hat, hat ein 46 Jahre alter Kirchheimer am späten Mittwochabend einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 23.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller verkehrswidrig auf dem Fuß- und Radweg zwischen der L 1200 und der Beethovenstraße in Richtung Notzinger Steige unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Beethovenstraße schnitt er den Fahrweg einer 46-jährigen Radfahrerin, sodass es im Einmündungsbereich des Radweges zur Kollision kam. In der Folge stürzten beide und wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verunglückten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Da sich beim Unfallverursacher zudem der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung ergab, musste er zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Riskant überholt - Hoher Sachschaden

Ein riskantes Überholmanöver hat am Mittwochmittag auf der L 1150 zwischen Aichwald und Oberhof zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 65 Jahre alter Stuttgarter war kurz nach zwölf Uhr mit seinem Porsche auf der Landesstraße von Aichwald in Richtung Oberhof unterwegs. In einer leichten Rechtskurve setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Abschleppfahrzeuges an, obwohl er den Verlauf der Strecke nicht vollständig einsehen konnte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW. Dessen 66-jähriger Fahrer versuchte noch, durch ein Ausweichen auf den unbefestigten Seitenstreifen einer Frontalkollision zu entgehen. Trotzdem streiften sich beide Fahrzeuge jeweils mit der linken Seite. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden an den beiden Autos fiel mit etwa 45.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Während der BMW fahrbereit bleib, musste der Porsche von dem Abschleppwagen, den er kurz zuvor überholt hatte, geborgen werden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unachtsam die Fahrbahn betreten

Glück im Unglück hatte ein 40-jähriger Sportler, der am Mittwochabend auf der Kirchstraße im Stadtteil Leinfelden einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann joggte gegen 21.10 Uhr entlang der Echterdinger Straße in Richtung Vaihingen. An der Einmündung zur Kirchstraße lief er ohne anzuhalten und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Dabei übersah er einen von links auf der Echterdinger Straße heranfahrenden VW Caddy. Dessen 57 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten zu reagieren, sodass der Jogger gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos prallte und stürzte, wobei ein Fuß des Gestürzten vom Vorderrad des VW überrollt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass der Mann nur leicht verletzt wurde. Er konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (cw)

Nürtingen (ES): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Die kurze Unaufmerksamkeit einer 41-jährigen Autofahrerin hat am Mittwochvormittag zu einem Auffahrunfall mit drei verletzten Personen geführt. Die Frau war gegen 8.45 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Neuffener Straße stadteinwärts unterwegs, als sie zu spät erkannte, dass sich vor ihr ein Rückstau gebildet hatte. Der Fiat krachte ins Heck eines Opel Corsa und schob diesen noch auf einen VW Polo auf. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden anderen Fahrerinnen im Alter von 49 und 20 Jahren wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fiat und der Opel mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (mr)

Tübingen (TÜ): Bargeld aus Bäckerei gestohlen

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag aus einer Bäckerei in der Wilhelmstraße gestohlen. Der Täter verschaffte sich zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr über eine aufgehebelte Tür Zutritt zum Ladeninneren und machte sich dort auf die Suche nach Stehlenswertem. Dabei richtete er erheblichen Sachschaden an. Die genaue Schadenshöhe steht jedoch noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vier Verletzte bei Vorfahrtsmissachtung

Ein Verkehrsunfall mit vier zum Teil schwer verletzten Personen hat sich am Mittwochnachmittag zwischen Mötzingen und Ergenzingen ereignet. Der 75-jährige Fahrer eines Ford C-Max bog gegen 15.30 Uhr von der K 6940 von Mötzingen herkommend nach links auf die L 1361 in Richtung Ergenzingen ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines nach Nagold fahrenden Mercedes Sprinter. Durch die Wucht der anschließenden Kollision wurde der Ford von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher und seine 70 Jahre alte Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die beiden ins Krankenhaus. Der 51-jährige Fahrer des Sprinters und sein 60 Jahre alter Mitfahrer wurden an der Unfallstelle ambulant versorgt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Pkw überschlagen

Wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Poltringer Hauptstraße. Dort kam ein 21-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Fahrt in Richtung Reusten auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden VW Lupo eines 49-Jährigen. Beim reflexartigen, starken Gegenlenken verlor der Unfallverursacher die Kontrolle über seinen Wagen, der sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 21-Jährige verletzte sich beim Verlassen seines Fahrzeugs geringfügig an einer Glasscherbe. Der Lupo-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (ak)

