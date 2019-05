Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Parkhaus

Wie erst jetzt gemeldet, ereignete sich am Freitag, den 10.05.19, in der Zeit von 09:45-10.20 Uhr in einem Parkhaus in der Wiesenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen weißen Suzuki im unteren Parkdeck des Parkhauses. Der Parkplatz links neben ihm war noch frei. Als er kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Heck der Fahrerseite fest. Vermutlich versuchte der Unfallverursacher in die freie Parklücke einzufahren und streifte hierbei das geparkte Fahrzeug. Er entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Wer im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

