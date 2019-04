Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte Täter stehlen Mercedes-Benz sowie weitere Fahrzeugteile anderer Autos

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 12.04.2019 gegen 16.30 Uhr und dem 15.04.2019 gegen 07:30 Uhr stahlen unbekannte Täter von einem umschlossenen Gelände eines Autohändlers, das am Wendehammer der Achtmorgenstraße liegt, einen Mercedes-Benz, der zur Verschrottung vorgesehen war. Vermutlich die gleichen Täter schlugen zudem die Seitenscheibe eines weiteren Mercedes-Benz ein und stahlen aus diesem den Blinker- und den Tempomathebel vom Lenkrad, vier Kompletträder aus dem Kofferraum sowie zwei Außenspiegel. Des Weiteren montierten ebenfalls vermutlich die gleichen Täter alle vier Reifen inklusive Felgen eines VW Touran Neuwagen unsachgemäß ab und beschädigten dabei die Karosserie sowie die Achsen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

