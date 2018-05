POL-H: Falsche Polizeibeamte auf frischer Tat festgenommen - Warnung vor ähnlichen Fällen in der Region Hannover

Hannover (ots) - Polizeibeamte haben Donnerstagnachmittag (03.05.2018) drei Männer und eine Frau im Stadtteil Groß-Buchholz festgenommen. Sie stehen im Verdacht, sich gegenüber einer 87-Jährigen als falsche Polizisten ausgegeben zu haben, um so an das Geld der Seniorin zu gelangen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe (EG) Trick des Zentralen Kriminaldienstes hatte ein Hintermann die 87 Jahre alte Hannoveranerin in den Vormittagsstunden mehrfach angerufen und sich als Kriminalhauptkommissar Schwarz ausgegeben.

In den Telefonaten teilte der vermeintliche Beamte der Frau mit, dass in ihrer Nachbarschaft eine ältere Frau überfallen und auf einer aufgefundenen Liste ihr Name als nächstes Opfer vermerkt wurde. Daher forderte sie der falsche Kriminalbeamte auf, Geld von ihrer Bank abzuheben und dieses zur Abholung durch seine Kollegen in ihrem Briefkasten zu deponieren.

Die 87-Jährige war der Aufforderung nachgekommen und hob bei ihrer Hausbank über 4 000 Euro von ihrem Konto ab. Anschließend verstaute sie das Geld an ihrem Wohnhaus.

Zwischenzeitlich waren die Ermittler der EG Trick auf die Spur der falschen Beamten gekommen und stellten gegen 13:00 Uhr im Nahbereich der Wohnanschrift der Seniorin das verdächtig erscheinende Tatfahrzeug der Geldabholer am Groß-Buchholzer Kirchweg fest. Daher konnten die Beamten die drei Männer (18, 19 und 20 Jahre alt) sowie die 25-Jährige aus Garbsen noch in dem Honda Civic vorläufig festnehmen. Gegen sie wird nun wegen versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs ermittelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauern gegenwärtig an. /now, schie

Da sich in den letzten Tagen vermehrt ähnliche Taten in der gesamten Region Hannover ereigneten, gibt die EG Trick folgende Verhaltenstipps:

- Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten! Polizeibeamte erfragen personenbezogene Daten niemals am Telefon!

- Lassen Sie sich durch trickreich aufgetischte Lügengeschichten nicht einschüchtern oder gar verängstigen!

- Gehen Sie in keinem Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein!

- Überprüfen Sie sorgfältig Polizeiausweise und fragen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Dienststelle nach! Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung!

- Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung, wenn Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben oder wählen Sie den Notruf!

- Klären Sie als Bankmitarbeiter bei Verdachtsfällen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Ihre Kundinnen und Kunden auch über diese Masche auf und informieren Sie noch vor Auszahlung auffällig hoher Geldsummen die Polizei!

