POL-H: Neustadt: 81-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Vormittag (03.05.2018) hat im Ortsteil Mandelsloh eine 35-Jährige beim Ausparken mit ihrem Pkw eine 81-jährige Fußgängerin offenbar übersehen. Durch den Zusammenstoß hat die Seniorin schwere Verletzungen erlitten.

Die 35-Jährige wollte kurz nach 11:00 Uhr mit ihrem Mazda 6 auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Amedorfer Straße rückwärts ausparken, als sie offenbar die Seniorin, die hinter ihrem Fahrzeug entlang ging, übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte die ältere Dame und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. /pfe, now

