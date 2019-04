Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Halskette geraubt

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte raubten am Samstag (13.04.2019) die Halskette eines 16-Jährigen. Der Jugendliche war gegen 12.45 Uhr war zu Fuß in der Bruchwiesenstraße unterhalb der Hochstraße unterwegs, als er plötzlich von einer Gruppe von Jugendlichen mit Tritten und Schlägen körperlich angegangen wurde. Während der Auseinandersetzung wurde die Halskette des 16-Jährigen von dessen Hals abgerissen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Die Gruppe bestand aus fünf bis 6 Personen. Der 16-Jährige kam mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

