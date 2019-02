Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter beschmiert Autos mit Farbe

Hannover (ots)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Wochen mehrfach Autos in der hannoveraner Südstadt mit Farbe beschmiert, zuletzt in der Nacht von Sonntag auf Montag (25.02.2019). Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 00:45 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen am Montag in die Stüvestraße gerufen. Die Beamten stellten fest, dass dort ein Honda, ein Opel Zafira, ein BMW und ein VW Golf großflächig mit roter Farbe beschmiert worden waren. Auffällig: alle vier Fahrzeuge waren falsch geparkt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Unbekannte Autos mit Farbe beschädigt, die nicht ordnungsgemäß abgestellt waren. Am Donnerstag, 14.02.2019, traf es gegen 19:00 Uhr einen Volvo in der Bandelstraße sowie einen BMW und einen Volvo an der Straße An der Tiefenriede.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Derzeit kann die Polizei nicht ausschließen, dass es weitere Geschädigte gibt. Zeugen, die Hinweise auf Geschehen oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3215 zu melden. /ahm, schie

