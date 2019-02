Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: BMW-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hannover (ots)

Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist Mittwochvormittag, 27.02.2019, auf der BAB 7 in Höhe des Autobahnkreuzes Hannover-Ost aufgrund eines geplatzten Reifens verunglückt und dabei leicht verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war der Fahrer kurz vor 10:00 Uhr mit seinem BMW 3er auf dem linken Fahrstreifen der BAB 7 in Richtung Kassel unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Hannover-Anderten platze plötzlich der rechte Hinterreifen des Pkw. Im weiteren Verlauf verlor der 47-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, prallte rechts neben der Fahrbahn in die Schutzplanke und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik brachte. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zwei weitere Pkw (Seat und BMW), die Fahrer blieben unversehrt.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mussten zweitweise zwei Fahrstreifen in Richtung Süden gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Gegen 12:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden. Laut Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. /now, ahm

