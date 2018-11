POL-OS: Ostercappeln - Unfallflucht in Haaren

Ostercappeln (ots) - Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15.20 Uhr eine Unfallflucht im Bereich B51/ Sternbuschweg. Ein Opel Astra bog von der B51 nach rechts in den Sternbuschweg ein, als ihm dort ein weißer Kastenwagen entgegenkam, der offensichtlich zu weit links und dem Opel in die Seite fuhr. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der weiße Pkw seine Fahrt (nach links in Richtung Osnabrück) fort. Das Fahrzeug wurde von einem jungen Mann gesteuert, der kurze blonde Haare hatte. Der weiße Kastenwagen dürfte vorne links beschädigt sein. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471 9710 entgegen.

