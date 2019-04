POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in PKW

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 13.04.19 wurde im Zeitraum von 04:35 - 07:40 Uhr die Scheibe eines schwarzen Toyota Yaris eingeschlagen, welcher in der Wittelsbachstraße zum Parken abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet. Im Fußraum des Fahrersitzes konnte eine leere Jägermeisterflasche aufgefunden werden, welche der unbekannte Täter bei der Tatausführung im Fahrzeug ließ. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Ermittlungen bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

