Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 06:40 Uhr wurde versucht, in eine Wohnung eines Einfamilienhauses in der Maudacher Straße einzudringen. Der oder die unbekannten Täter wollten das Fenster einer Wohnung aufhebeln, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

