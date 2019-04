Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fund eines verdächtigen Gegenstandes

Schifferstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz:

Am Samstag, den 13.04.2019 wurde im Garten hinter einem Mehrfamilienhaus in der Salierstraße in Schifferstadt ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden. Eine Untersuchung der Kriminalpolizei ergab, dass es sich um ein Einmachglas handelte, in welchem sich unter anderem drei Silvesterböller befanden. Zu einer Zündung des Gegenstandes kam es nicht. Die Untersuchung ergab, dass der Gegenstand nicht dazu geeignet war, einen Schaden am Gebäude zu verursachen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621- 963 2773.

