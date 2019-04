Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - In Kiosk eingebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 03:10 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen das Fenster im rückwärtigen Bereich eines Kiosks aufgehebelt und eingeschlagen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich zwei männliche Personen im Alter von 18 - 20 Jahren, dunkel bekleidet, einer mit heller Kapuze, in unbekannte Richtung entfernten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

