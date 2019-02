Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Zell (Mosel) (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019, zwischen 16:00 Uhr und 21:45 Uhr, wurde ein Personenkraftwagen der Marke BMW in der Bachstraße in Traben-Trarbach beschädigt. Hierbei wurde der PKW zerkratzt und die Luft aus allen Reifen gelassen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach oder an die Polizei in Zell.

