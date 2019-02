Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wittlich

Wittlich (ots)

Am Freitag, 15.02.19, ereignete sich in der Zeit von 08:30 Uhr und 08:50 Uhr, auf dem Parkplatz Fürstenhof ( Kurfürstenplatz ) Wittlich, unmittelbar vor der Bäckerei Überbrot ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den links neben ihm geparkten, grauen Daimler Benz CLA 200. Hierbei wurde der hintere rechte Kotflügel und die Stoßstange beschädigt. Hinweise an die Polizei Wittlich, 06571-926-0

