Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 51-Jähriger stört Restaurantgäste

Ludwigshafen (ots)

Am 26.05.2019 gegen 16:15 Uhr meldete ein 60-Jähriger, dass ein 51-jähriger Mann die Gäste seines Lokals in der Bismarckstraßen belästige, indem er ihr Essen vom Teller nahm und es auf den Boden warf. Als der 51-Jährige von der Streife angesprochen wurde, begann er die Beamten zu beschimpfen und drohte mit einem zum Schlag gehobenen Plastikstab. Erst nach Androhung polizeilicher Maßnahmen, ließ er den Stab fallen und ließ sich widerstandlos fesseln. Der 51-Jährige war nicht alkoholisiert. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell