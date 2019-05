Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannten gelingt Diebstahl aus Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Während eine 58-Jährige und ihr 65-jähriger Ehemann am 26.05.2019 zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr nicht in ihrer Wohnung im Brüsseler Ring waren, gelang es Unbekannten in die Räumlichkeiten einzudringen und Bargeld zu erbeuten.

Die Wohnungstür war zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht richtig zugezogen, sodass die Täter leichtes Spiel hatten. Wir empfehlen: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! Weitere Hinweise für ein sicheres Zuhause finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/tipps/

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

