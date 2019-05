Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oggersheim - Polizeilicher Einsatz nach Streitigkeiten

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 25.05.2019, kam es kurz nach 19:00h in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mörikestraße in Ludwigshafen zu massiven Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Diese mündeten in eine Bedrohung, welche ein polizeiliches Einschreiten mit größerem Kräfteansatz erforderte. Durch das Vorgehen der Polizei konnten die Streitigkeiten beendet und mögliche Straftaten verhindert werden.

