Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Innenstadt - Zeugenaufruf: Sexuelle Belästigung

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 25.05.19, gegen 03:00h hielt sich eine 20-jährige Frau nach dem Besuch einer Diskothek in der Fußgängerzone im Innenstadtbereich von Ludwigshafen auf und wurde durch zwei junge Männer angesprochen. Im Laufe des Gespräch fassten die beiden Männer der Frau gezielt an Gesäß, Hüfte und Busen. Als eine Gruppe Passanten vorbei lief, ließen die Männer von der Frau ab und entfernten sich zügig. Die Tatverdächtigen seien zwischen 1,65 m und 1,85 m groß gewesen, ca. 20-25 Jahre alt und hatten einen dunklen Hautteint sowie schwarze Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung. Zeugen der Tat, speziell die o.g. Passanten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2122 bzw. per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

