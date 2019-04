Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Entsiegelte Kennzeichen für "Probefahrt" an Pkw angebracht

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Sonntagabend kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf der A27 im Bereich Loxstedt gegen 19:20 Uhr einen VW Passat und stellten fest, dass an diesem entsiegelte Kennzeichen angebracht waren, die zuvor zu einem VW Golf gehörten. Eigenen Angaben zufolge hatte der in Bremerhaven lebende Mann die Kennzeichen angebracht, um mit dem Wagen eine "Probefahrt" zu absolvieren. Die Polizeibeamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie Verfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz gegen ihn ein.

